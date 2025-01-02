Apeiron 价格 (APRS)
今天 Apeiron (APRS) 的实时价格为 0.100002 USD。目前其市值为 $ 11.62M USD。APRS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Apeiron 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.10M USD
- Apeiron 当天价格变化为 +1.96%
- 其循环供应量为 116.22M USD
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今天内，Apeiron 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00192486。
在过去30天内，Apeiron 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0287664553。
在过去60天内，Apeiron 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0050042100。
在过去90天内，Apeiron 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.02788375854002124。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00192486
|+1.96%
|30天
|$ -0.0287664553
|-28.76%
|60天
|$ +0.0050042100
|+5.00%
|90天
|$ -0.02788375854002124
|-21.80%
Apeiron 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.38%
+1.96%
-14.46%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
APRS is the token for the Apeiron game ecosystem.
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|1 APRS 兑换 AUD
A$0.1600032
|1 APRS 兑换 GBP
￡0.0800016
|1 APRS 兑换 EUR
€0.09600192
|1 APRS 兑换 USD
$0.100002
|1 APRS 兑换 MYR
RM0.44700894
|1 APRS 兑换 TRY
₺3.53107062
|1 APRS 兑换 JPY
¥15.68131362
|1 APRS 兑换 RUB
₽10.99821996
|1 APRS 兑换 INR
₹8.57417148
|1 APRS 兑换 IDR
Rp1,612.93525806
|1 APRS 兑换 PHP
₱5.79411588
|1 APRS 兑换 EGP
￡E.5.07910158
|1 APRS 兑换 BRL
R$0.63401268
|1 APRS 兑换 CAD
C$0.14400288
|1 APRS 兑换 BDT
৳11.950239
|1 APRS 兑换 NGN
₦154.80109596
|1 APRS 兑换 UAH
₴4.20608412
|1 APRS 兑换 VES
Bs5.100102
|1 APRS 兑换 PKR
Rs27.8555571
|1 APRS 兑换 KZT
₸52.49404986
|1 APRS 兑换 THB
฿3.42306846
|1 APRS 兑换 TWD
NT$3.28706574
|1 APRS 兑换 CHF
Fr0.0900018
|1 APRS 兑换 HKD
HK$0.77701554
|1 APRS 兑换 MAD
.د.م1.0100202