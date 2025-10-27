Anzens USDA（USDA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.991012 24H最低价 $ 1.059 24H最高价 历史最高 $ 1.11 最低价 $ 0.529751 涨跌幅（1H） -0.07% 涨跌幅（1D） +3.79% 漲跌幅（7D） +3.55%

Anzens USDA（USDA）当前实时价格为 $1.044。过去 24 小时内，USDA 的交易价格在 $ 0.991012 至 $ 1.059 之间波动，市场活跃度显著。USDA 的历史最高价为 $ 1.11，历史最低价为 $ 0.529751。

从短期表现来看，USDA 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.07%，过去 24 小时内变动为 +3.79%，过去 7 天内累计变动为 +3.55%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Anzens USDA（USDA）市场信息

市值 $ 10.48M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 10.48M 流通量 10.08M 总供应量 10,081,677.0

Anzens USDA 的当前市值为 $ 10.48M, 它过去 24 小时的交易量为 --。USDA 的流通量为 10.08M，总供应量是 10081677.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.48M。