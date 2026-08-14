Antscoin 今日价格

Antscoin (ANTS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.23%。当前 ANTS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ANTS。

Antscoin 目前市值在 $ 13,080.15 排名第 #-，流通供应量为 999.65M ANTS。过去 24 小时内，ANTS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ANTS 在过去一小时内波动了 -0.25%，过去7 天内波动了 +3.18%。过去一天，总交易量达到 --。

Antscoin（ANTS）市场信息

市值 $ 13.08K$ 13.08K $ 13.08K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 13.08K$ 13.08K $ 13.08K 流通量 999.65M 999.65M 999.65M 总供应量 999,653,635.180796 999,653,635.180796 999,653,635.180796

Antscoin 的当前市值为 $ 13.08K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ANTS 的流通量为 999.65M，总供应量是 999653635.180796，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.08K。