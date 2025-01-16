Anti Rug Agent 价格 (ANTIRUG)
今天 Anti Rug Agent (ANTIRUG) 的实时价格为 0.00614848 USD。目前其市值为 $ 6.15M USD。ANTIRUG 兑换 USD 的价格为实时更新。
Anti Rug Agent 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.79M USD
- Anti Rug Agent 当天价格变化为 -7.66%
- 其循环供应量为 999.82M USD
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今天内，Anti Rug Agent 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000510619935844785。
在过去30天内，Anti Rug Agent 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Anti Rug Agent 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Anti Rug Agent 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000510619935844785
|-7.66%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Anti Rug Agent 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+13.21%
-7.66%
+365.19%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Anti Rug Agent is made to analyze coins submitted by users and give them a score and analysis on its probability to be a scam/rug. The score is based on different criterias : snipers, top 10 holders % count, age, liquidity, etc. The goal is to protect investors, especially beginners, to fall in the hands of the wrong projects. We will also help more experienced investors with our premium features, for a more in depth analysis of each tokens requested.
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|1 ANTIRUG 兑换 AUD
A$0.009837568
|1 ANTIRUG 兑换 GBP
￡0.0049802688
|1 ANTIRUG 兑换 EUR
€0.0059640256
|1 ANTIRUG 兑换 USD
$0.00614848
|1 ANTIRUG 兑换 MYR
RM0.02766816
|1 ANTIRUG 兑换 TRY
₺0.2179021312
|1 ANTIRUG 兑换 JPY
¥0.9576872448
|1 ANTIRUG 兑换 RUB
₽0.6321252288
|1 ANTIRUG 兑换 INR
₹0.5323968832
|1 ANTIRUG 兑换 IDR
Rp100.7947379712
|1 ANTIRUG 兑换 PHP
₱0.3599320192
|1 ANTIRUG 兑换 EGP
￡E.0.3097604224
|1 ANTIRUG 兑换 BRL
R$0.0369523648
|1 ANTIRUG 兑换 CAD
C$0.0087923264
|1 ANTIRUG 兑换 BDT
৳0.7437201408
|1 ANTIRUG 兑换 NGN
₦9.562116096
|1 ANTIRUG 兑换 UAH
₴0.2587280384
|1 ANTIRUG 兑换 VES
Bs0.33201792
|1 ANTIRUG 兑换 PKR
Rs1.7130894976
|1 ANTIRUG 兑换 KZT
₸3.2462744704
|1 ANTIRUG 兑换 THB
฿0.2126759232
|1 ANTIRUG 兑换 TWD
NT$0.2024079616
|1 ANTIRUG 兑换 CHF
Fr0.0055951168
|1 ANTIRUG 兑换 HKD
HK$0.0478351744
|1 ANTIRUG 兑换 MAD
.د.م0.0618537088