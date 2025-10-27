Anthropic PreStocks（ANTHRP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 155.47 $ 155.47 $ 155.47 24H最低价 $ 165.92 $ 165.92 $ 165.92 24H最高价 24H最低价 $ 155.47$ 155.47 $ 155.47 24H最高价 $ 165.92$ 165.92 $ 165.92 历史最高 $ 185.63$ 185.63 $ 185.63 最低价 $ 124.62$ 124.62 $ 124.62 涨跌幅（1H） +1.50% 涨跌幅（1D） +6.51% 漲跌幅（7D） +4.04% 漲跌幅（7D） +4.04%

Anthropic PreStocks（ANTHRP）当前实时价格为 $166.42。过去 24 小时内，ANTHRP 的交易价格在 $ 155.47 至 $ 165.92 之间波动，市场活跃度显著。ANTHRP 的历史最高价为 $ 185.63，历史最低价为 $ 124.62。

从短期表现来看，ANTHRP 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.50%，过去 24 小时内变动为 +6.51%，过去 7 天内累计变动为 +4.04%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Anthropic PreStocks（ANTHRP）市场信息

市值 $ 276.24K$ 276.24K $ 276.24K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 276.24K$ 276.24K $ 276.24K 流通量 1.66K 1.66K 1.66K 总供应量 1,659.903198662 1,659.903198662 1,659.903198662

Anthropic PreStocks 的当前市值为 $ 276.24K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ANTHRP 的流通量为 1.66K，总供应量是 1659.903198662，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 276.24K。