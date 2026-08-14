Ante Games 今日价格

Ante Games (ANTE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.86%。当前 ANTE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ANTE。

Ante Games 目前市值在 $ 76,842 排名第 #-，流通供应量为 999.97M ANTE。过去 24 小时内，ANTE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ANTE 在过去一小时内波动了 -0.25%，过去7 天内波动了 -24.04%。过去一天，总交易量达到 --。

Ante Games（ANTE）市场信息

市值 $ 76.84K$ 76.84K $ 76.84K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 76.84K$ 76.84K $ 76.84K 流通量 999.97M 999.97M 999.97M 总供应量 999,971,507.608188 999,971,507.608188 999,971,507.608188

Ante Games 的当前市值为 $ 76.84K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ANTE 的流通量为 999.97M，总供应量是 999971507.608188，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 76.84K。