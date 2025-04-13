Antara Token 价格 (ANTT)
今天 Antara Token (ANTT) 的实时价格为 0.00108191 USD。目前其市值为 $ 54.56K USD。ANTT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Antara Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Antara Token 当天价格变化为 -1.39%
- 其循环供应量为 50.44M USD
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今天内，Antara Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Antara Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002543803。
在过去60天内，Antara Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007298280。
在过去90天内，Antara Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.013126585234116705。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-1.39%
|30天
|$ -0.0002543803
|-23.51%
|60天
|$ -0.0007298280
|-67.45%
|90天
|$ -0.013126585234116705
|-92.38%
Antara Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.49%
-1.39%
+4.93%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Antara Raiders & Royals is a ground-breaking transmedia project that marries the rich tapestry of Arabian legends with cutting-edge blockchain technology. It reimagines the epic tale of Antara Ibn Shaddad, an ancient Arabian hero, for today's audience.
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|1 ANTT 兑换 VND
₫27.74125431
|1 ANTT 兑换 AUD
A$0.0017202369
|1 ANTT 兑换 GBP
￡0.0008222516
|1 ANTT 兑换 EUR
€0.0009520808
|1 ANTT 兑换 USD
$0.00108191
|1 ANTT 兑换 MYR
RM0.0047820422
|1 ANTT 兑换 TRY
₺0.0411774946
|1 ANTT 兑换 JPY
¥0.1552649041
|1 ANTT 兑换 RUB
₽0.0899932738
|1 ANTT 兑换 INR
₹0.0930009836
|1 ANTT 兑换 IDR
Rp18.0318261206
|1 ANTT 兑换 KRW
₩1.5367990595
|1 ANTT 兑换 PHP
₱0.0618636138
|1 ANTT 兑换 EGP
￡E.0.0554803448
|1 ANTT 兑换 BRL
R$0.0063399926
|1 ANTT 兑换 CAD
C$0.0014930358
|1 ANTT 兑换 BDT
৳0.1311815875
|1 ANTT 兑换 NGN
₦1.7200421562
|1 ANTT 兑换 UAH
₴0.0446937021
|1 ANTT 兑换 VES
Bs0.07681561
|1 ANTT 兑换 PKR
Rs0.3027075989
|1 ANTT 兑换 KZT
₸0.5579626252
|1 ANTT 兑换 THB
฿0.0362115277
|1 ANTT 兑换 TWD
NT$0.0350214267
|1 ANTT 兑换 AED
د.إ0.0039706097
|1 ANTT 兑换 CHF
Fr0.0008763471
|1 ANTT 兑换 HKD
HK$0.0083848025
|1 ANTT 兑换 MAD
.د.م0.0100401248
|1 ANTT 兑换 MXN
$0.021962773