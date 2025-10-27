ANT COLONY（ANTS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.0019544$ 0.0019544 $ 0.0019544 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.14% 涨跌幅（1D） +4.88% 漲跌幅（7D） +2.67% 漲跌幅（7D） +2.67%

ANT COLONY（ANTS）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，ANTS 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。ANTS 的历史最高价为 $ 0.0019544，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，ANTS 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.14%，过去 24 小时内变动为 +4.88%，过去 7 天内累计变动为 +2.67%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ANT COLONY（ANTS）市场信息

市值 $ 14.75K$ 14.75K $ 14.75K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 14.75K$ 14.75K $ 14.75K 流通量 999.10M 999.10M 999.10M 总供应量 999,102,187.620795 999,102,187.620795 999,102,187.620795

ANT COLONY 的当前市值为 $ 14.75K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ANTS 的流通量为 999.10M，总供应量是 999102187.620795，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.75K。