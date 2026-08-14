Ansemius Bulleus 今日价格

Ansemius Bulleus (ANSEMIUS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.66%。当前 ANSEMIUS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ANSEMIUS。

Ansemius Bulleus 目前市值在 $ 12,301.25 排名第 #-，流通供应量为 999.80M ANSEMIUS。过去 24 小时内，ANSEMIUS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00189629，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ANSEMIUS 在过去一小时内波动了 -0.14%，过去7 天内波动了 +19.02%。过去一天，总交易量达到 --。

Ansemius Bulleus（ANSEMIUS）市场信息

市值 $ 12.30K$ 12.30K $ 12.30K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 12.30K$ 12.30K $ 12.30K 流通量 999.80M 999.80M 999.80M 总供应量 999,803,939.948917 999,803,939.948917 999,803,939.948917

Ansemius Bulleus 的当前市值为 $ 12.30K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ANSEMIUS 的流通量为 999.80M，总供应量是 999803939.948917，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.30K。