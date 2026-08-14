ANSEM ARMY 今日价格

ANSEM ARMY (🐂🀄️) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.76%。当前 🐂🀄️ 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 🐂🀄️。

ANSEM ARMY 目前市值在 $ 18,705.18 排名第 #-，流通供应量为 999.62M 🐂🀄️。过去 24 小时内，🐂🀄️ 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，🐂🀄️ 在过去一小时内波动了 -0.25%，过去7 天内波动了 +7.73%。过去一天，总交易量达到 --。

ANSEM ARMY（🐂🀄️）市场信息

市值 $ 18.71K$ 18.71K $ 18.71K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 18.71K$ 18.71K $ 18.71K 流通量 999.62M 999.62M 999.62M 总供应量 999,621,017.917518 999,621,017.917518 999,621,017.917518

ANSEM ARMY 的当前市值为 $ 18.71K, 它过去 24 小时的交易量为 --。🐂🀄️ 的流通量为 999.62M，总供应量是 999621017.917518，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 18.71K。