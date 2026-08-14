Anon Inu 今日价格

Anon Inu (AINU) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.15%。当前 AINU 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 AINU。

Anon Inu 目前市值在 $ 488,611 排名第 #-，流通供应量为 501.01T AINU。过去 24 小时内，AINU 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，AINU 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +2.84%。过去一天，总交易量达到 --。

Anon Inu（AINU）市场信息

市值 $ 488.61K$ 488.61K $ 488.61K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 488.63K$ 488.63K $ 488.63K 流通量 501.01T 501.01T 501.01T 总供应量 501,005,076,196,189.4 501,005,076,196,189.4 501,005,076,196,189.4

Anon Inu 的当前市值为 $ 488.61K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AINU 的流通量为 501.01T，总供应量是 501005076196189.4，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 488.63K。