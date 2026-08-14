Annika 今日价格

Annika (ANI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.05%。当前 ANI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ANI。

Annika 目前市值在 $ 22,890 排名第 #-，流通供应量为 850.92M ANI。过去 24 小时内，ANI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ANI 在过去一小时内波动了 -1.60%，过去7 天内波动了 +2.32%。过去一天，总交易量达到 --。

Annika（ANI）市场信息

市值 $ 22.89K$ 22.89K $ 22.89K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 24.21K$ 24.21K $ 24.21K 流通量 850.92M 850.92M 850.92M 总供应量 899,915,365.45425 899,915,365.45425 899,915,365.45425

Annika 的当前市值为 $ 22.89K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ANI 的流通量为 850.92M，总供应量是 899915365.45425，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 24.21K。