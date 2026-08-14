AnitaMaxWynn 今日价格

AnitaMaxWynn (WYNN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 20.31%。当前 WYNN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 WYNN。

AnitaMaxWynn 目前市值在 $ 332,557 排名第 #-，流通供应量为 999.65M WYNN。过去 24 小时内，WYNN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，WYNN 在过去一小时内波动了 +1.70%，过去7 天内波动了 +141.73%。过去一天，总交易量达到 $ 8.15K。

AnitaMaxWynn（WYNN）市场信息

市值 $ 332.56K$ 332.56K $ 332.56K 成交量（24H） $ 8.15K$ 8.15K $ 8.15K 完全稀释市值 $ 332.56K$ 332.56K $ 332.56K 流通量 999.65M 999.65M 999.65M 总供应量 999,651,318.004566 999,651,318.004566 999,651,318.004566

AnitaMaxWynn 的当前市值为 $ 332.56K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 8.15K。WYNN 的流通量为 999.65M，总供应量是 999651318.004566，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 332.56K。