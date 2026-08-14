Anita Max Wynn 今日价格

Anita Max Wynn (WYNN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.28%。当前 WYNN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 WYNN。

Anita Max Wynn 目前市值在 $ 74,681 排名第 #-，流通供应量为 1000.00M WYNN。过去 24 小时内，WYNN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.084088，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，WYNN 在过去一小时内波动了 -0.25%，过去7 天内波动了 +6.78%。过去一天，总交易量达到 --。

Anita Max Wynn（WYNN）市场信息

市值 $ 74.68K$ 74.68K $ 74.68K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 74.68K$ 74.68K $ 74.68K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 总供应量 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

Anita Max Wynn 的当前市值为 $ 74.68K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WYNN 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999999999.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 74.68K。