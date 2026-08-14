Anita AI 今日价格

Anita AI (ANITA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.05%。当前 ANITA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ANITA。

Anita AI 目前市值在 $ 100,169 排名第 #-，流通供应量为 1.00B ANITA。过去 24 小时内，ANITA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01030041，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ANITA 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -18.29%。过去一天，总交易量达到 $ 6.59。

Anita AI（ANITA）市场信息

市值 $ 100.17K$ 100.17K $ 100.17K 成交量（24H） $ 6.59$ 6.59 $ 6.59 完全稀释市值 $ 100.17K$ 100.17K $ 100.17K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Anita AI 的当前市值为 $ 100.17K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 6.59。ANITA 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 100.17K。