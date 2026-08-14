ANITA 今日价格

ANITA (ANITA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 8.75%。当前 ANITA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ANITA。

ANITA 目前市值在 $ 689,186 排名第 #-，流通供应量为 999.92M ANITA。过去 24 小时内，ANITA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00881417，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ANITA 在过去一小时内波动了 -1.01%，过去7 天内波动了 +0.61%。过去一天，总交易量达到 $ 105.18。

ANITA（ANITA）市场信息

市值 $ 689.19K$ 689.19K $ 689.19K 成交量（24H） $ 105.18$ 105.18 $ 105.18 完全稀释市值 $ 689.19K$ 689.19K $ 689.19K 流通量 999.92M 999.92M 999.92M 总供应量 999,922,709.741 999,922,709.741 999,922,709.741

ANITA 的当前市值为 $ 689.19K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 105.18。ANITA 的流通量为 999.92M，总供应量是 999922709.741，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 689.19K。