Animalia 价格 (ANIM)
今天 Animalia (ANIM) 的实时价格为 0.00392729 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ANIM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Animalia 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 19.67 USD
- Animalia 当天价格变化为 +0.00%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Animalia 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Animalia 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0015332195。
在过去60天内，Animalia 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0008094855。
在过去90天内，Animalia 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0004287755395272703。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+0.00%
|30天
|$ -0.0015332195
|-39.04%
|60天
|$ -0.0008094855
|-20.61%
|90天
|$ +0.0004287755395272703
|+12.26%
Animalia 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.22%
+0.00%
-10.88%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Animalia is an independent free-to-play online nft trading card game featuring crypto-inspired meme creatures and gemstones. Powered by thebinance smart chainbinance smart chain, animalia gives you complete ownership over your in-game collectibles. Collect rare cards, create your own nfts, build your deck, battle with other players and sell cards to other traders.
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|1 ANIM 兑换 AUD
A$0.0063229369
|1 ANIM 兑换 GBP
￡0.0031811049
|1 ANIM 兑换 EUR
€0.0038094713
|1 ANIM 兑换 USD
$0.00392729
|1 ANIM 兑换 MYR
RM0.0176335321
|1 ANIM 兑换 TRY
₺0.1390653389
|1 ANIM 兑换 JPY
¥0.6201976368
|1 ANIM 兑换 RUB
₽0.3996017575
|1 ANIM 兑换 INR
₹0.33774694
|1 ANIM 兑换 IDR
Rp63.3433782287
|1 ANIM 兑换 PHP
₱0.2297071921
|1 ANIM 兑换 EGP
￡E.0.1985245095
|1 ANIM 兑换 BRL
R$0.0237601045
|1 ANIM 兑换 CAD
C$0.0056552976
|1 ANIM 兑换 BDT
৳0.4790508342
|1 ANIM 兑换 NGN
₦6.0887918702
|1 ANIM 兑换 UAH
₴0.1660458212
|1 ANIM 兑换 VES
Bs0.20814637
|1 ANIM 兑换 PKR
Rs1.0936324463
|1 ANIM 兑换 KZT
₸2.072430933
|1 ANIM 兑换 THB
฿0.1357271424
|1 ANIM 兑换 TWD
NT$0.1294042055
|1 ANIM 兑换 CHF
Fr0.0035738339
|1 ANIM 兑换 HKD
HK$0.0305543162
|1 ANIM 兑换 MAD
.د.م0.0394299916