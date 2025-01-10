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Anima 价格 (ANIMA)

USD

Anima (ANIMA) 实时价格图表

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+6.30%(1D)

今天 Anima (ANIMA) 的价格

今天 Anima (ANIMA) 的实时价格为 0.03219015 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ANIMA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Anima 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 54.15K USD
- Anima 当天价格变化为 +6.32%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Anima (ANIMA) 价格表现 USD

今天内，Anima 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00191242
在过去30天内，Anima 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0214741552
在过去60天内，Anima 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0872396360
在过去90天内，Anima 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.023598137707357307

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00191242+6.32%
30天$ -0.0214741552-66.71%
60天$ +0.0872396360+271.01%
90天$ +0.023598137707357307+274.65%

Anima (ANIMA) 价格分析

Anima 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02959144
$ 0.02959144$ 0.02959144

$ 0.03237187
$ 0.03237187$ 0.03237187

$ 0.148289
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+0.72%

+6.32%

-7.17%

Anima (ANIMA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 54.15K
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什么是Anima (ANIMA)

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Anima (ANIMA) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Anima (ANIMA) 的其他问题

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ANIMA 兑换为当地货币

1 ANIMA 兑换 AUD
A$0.0518261415
1 ANIMA 兑换 GBP
0.0260740215
1 ANIMA 兑换 EUR
0.0312244455
1 ANIMA 兑换 USD
$0.03219015
1 ANIMA 兑换 MYR
RM0.1445337735
1 ANIMA 兑换 TRY
1.1398532115
1 ANIMA 兑换 JPY
¥5.083468488
1 ANIMA 兑换 RUB
3.2753477625
1 ANIMA 兑换 INR
2.7683529
1 ANIMA 兑换 IDR
Rp519.1958950545
1 ANIMA 兑换 PHP
1.8828018735
1 ANIMA 兑换 EGP
￡E.1.6272120825
1 ANIMA 兑换 BRL
R$0.1947504075
1 ANIMA 兑换 CAD
C$0.046353816
1 ANIMA 兑换 BDT
3.926554497
1 ANIMA 兑换 NGN
49.906964757
1 ANIMA 兑换 UAH
1.360999542
1 ANIMA 兑换 VES
Bs1.70607795
1 ANIMA 兑换 PKR
Rs8.9639910705
1 ANIMA 兑换 KZT
16.986742155
1 ANIMA 兑换 THB
฿1.112491584
1 ANIMA 兑换 TWD
NT$1.0606654425
1 ANIMA 兑换 CHF
Fr0.0292930365
1 ANIMA 兑换 HKD
HK$0.250439367
1 ANIMA 兑换 MAD
.د.م0.323189106