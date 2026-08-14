Ani Grok Companion 今日价格

Ani Grok Companion (ANI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4,08%。当前 ANI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ANI。

Ani Grok Companion 目前市值在 $ 234 775 排名第 #-，流通供应量为 999,92M ANI。过去 24 小时内，ANI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,087073，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ANI 在过去一小时内波动了 -0,81%，过去7 天内波动了 -11,30%。过去一天，总交易量达到 $ 46,32K。

Ani Grok Companion（ANI）市场信息

市值 $ 234,78K$ 234,78K $ 234,78K 成交量（24H） $ 46,32K$ 46,32K $ 46,32K 完全稀释市值 $ 234,78K$ 234,78K $ 234,78K 流通量 999,92M 999,92M 999,92M 总供应量 999 917 014,315466 999 917 014,315466 999 917 014,315466

Ani Grok Companion 的当前市值为 $ 234,78K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 46,32K。ANI 的流通量为 999,92M，总供应量是 999917014.315466，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 234,78K。