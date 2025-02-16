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Angle Staked EURA 价格 (STEUR)

USD

Angle Staked EURA (STEUR) 实时价格图表

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+0.20%(1D)

今天 Angle Staked EURA (STEUR) 的价格

今天 Angle Staked EURA (STEUR) 的实时价格为 1.12 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。STEUR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Angle Staked EURA 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 277.45 USD
- Angle Staked EURA 当天价格变化为 +0.22%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Angle Staked EURA (STEUR) 价格表现 USD

今天内，Angle Staked EURA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00244048
在过去30天内，Angle Staked EURA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0218329440
在过去60天内，Angle Staked EURA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0065347520
在过去90天内，Angle Staked EURA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0041256848221763

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00244048+0.22%
30天$ +0.0218329440+1.95%
60天$ +0.0065347520+0.58%
90天$ +0.0041256848221763+0.37%

Angle Staked EURA (STEUR) 价格分析

Angle Staked EURA 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.12
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$ 1.12
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$ 1.23
$ 1.23$ 1.23

+0.01%

+0.22%

+1.66%

Angle Staked EURA (STEUR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 277.45
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什么是Angle Staked EURA (STEUR)

stEUR is a staked version of agEUR earning a native Euro yield paid in agEUR. It is a yield-bearing ERC-20 token that can be freely transferred and that is always redeemable for an ever-growing amount of agEUR. The value of 1 stEUR is not meant to be 1€: it increases over time as yield continuously accrues to it.

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Angle Staked EURA (STEUR) 资源

官网

大家还在问：关于 Angle Staked EURA (STEUR) 的其他问题

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STEUR 兑换为当地货币

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1 STEUR 兑换 GBP
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1 STEUR 兑换 USD
$1.12
1 STEUR 兑换 MYR
RM4.9616
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