Angle Staked EURA 价格 (STEUR)
今天 Angle Staked EURA (STEUR) 的实时价格为 1.12 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。STEUR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Angle Staked EURA 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 277.45 USD
- Angle Staked EURA 当天价格变化为 +0.22%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Angle Staked EURA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00244048。
在过去30天内，Angle Staked EURA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0218329440。
在过去60天内，Angle Staked EURA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0065347520。
在过去90天内，Angle Staked EURA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0041256848221763。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00244048
|+0.22%
|30天
|$ +0.0218329440
|+1.95%
|60天
|$ +0.0065347520
|+0.58%
|90天
|$ +0.0041256848221763
|+0.37%
Angle Staked EURA 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.01%
+0.22%
+1.66%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
stEUR is a staked version of agEUR earning a native Euro yield paid in agEUR. It is a yield-bearing ERC-20 token that can be freely transferred and that is always redeemable for an ever-growing amount of agEUR. The value of 1 stEUR is not meant to be 1€: it increases over time as yield continuously accrues to it.
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|1 STEUR 兑换 AUD
A$1.7584
|1 STEUR 兑换 GBP
￡0.8848
|1 STEUR 兑换 EUR
€1.064
|1 STEUR 兑换 USD
$1.12
|1 STEUR 兑换 MYR
RM4.9616
|1 STEUR 兑换 TRY
₺40.5664
|1 STEUR 兑换 JPY
¥170.6208
|1 STEUR 兑换 RUB
₽101.8752
|1 STEUR 兑换 INR
₹97.0704
|1 STEUR 兑换 IDR
Rp18,064.5136
|1 STEUR 兑换 PHP
₱64.68
|1 STEUR 兑换 EGP
￡E.56.6608
|1 STEUR 兑换 BRL
R$6.384
|1 STEUR 兑换 CAD
C$1.5792
|1 STEUR 兑换 BDT
৳135.688
|1 STEUR 兑换 NGN
₦1,691.8384
|1 STEUR 兑换 UAH
₴46.4688
|1 STEUR 兑换 VES
Bs68.32
|1 STEUR 兑换 PKR
Rs311.7072
|1 STEUR 兑换 KZT
₸555.2736
|1 STEUR 兑换 THB
฿37.7328
|1 STEUR 兑换 TWD
NT$36.6016
|1 STEUR 兑换 CHF
Fr0.9968
|1 STEUR 兑换 HKD
HK$8.7136
|1 STEUR 兑换 MAD
.د.م11.144