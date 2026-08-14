Angland FISH 今日价格

Angland FISH (FISH) 今日实时价格为 $ 0.00223425，过去 24 小时内变化了 0.71%。当前 FISH 兑 USD 的汇率为 $ 0.00223425 每 FISH。

Angland FISH 目前市值在 $ 33,514 排名第 #-，流通供应量为 15.00M FISH。过去 24 小时内，FISH 的交易价格在 $ 0.00218554（低点）和 $ 0.00226532（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01235112，而历史最低价为 $ 0.00191304。

短期表现方面，FISH 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 -6.69%。过去一天，总交易量达到 $ 224.98。

Angland FISH（FISH）市场信息

市值 $ 33.51K$ 33.51K $ 33.51K 成交量（24H） $ 224.98$ 224.98 $ 224.98 完全稀释市值 $ 44.69K$ 44.69K $ 44.69K 流通量 15.00M 15.00M 15.00M 总供应量 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Angland FISH 的当前市值为 $ 33.51K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 224.98。FISH 的流通量为 15.00M，总供应量是 20000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 44.69K。