Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund 今日价格

Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund (ACRDX) 今日实时价格为 $ 1.02，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 ACRDX 兑 USD 的汇率为 $ 1.02 每 ACRDX。

Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund 目前市值在 $ 51,026,118 排名第 #-，流通供应量为 50.01M ACRDX。过去 24 小时内，ACRDX 的交易价格在 $ 1.02（低点）和 $ 1.02（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.021，而历史最低价为 $ 1.015。

短期表现方面，ACRDX 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund（ACRDX）市场信息

市值 $ 51.03M$ 51.03M $ 51.03M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 51.03M$ 51.03M $ 51.03M 流通量 50.01M 50.01M 50.01M 总供应量 50,014,229.92 50,014,229.92 50,014,229.92

Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund 的当前市值为 $ 51.03M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。ACRDX 的流通量为 50.01M，总供应量是 50014229.92，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 51.03M。