Anduril PreStocks（ANDURL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 58.7 24H最高价 $ 63.03 历史最高 $ 73.44 最低价 $ 50.57 涨跌幅（1H） +1.32% 涨跌幅（1D） +7.16% 漲跌幅（7D） +15.49%

Anduril PreStocks（ANDURL）当前实时价格为 $63.48。过去 24 小时内，ANDURL 的交易价格在 $ 58.7 至 $ 63.03 之间波动，市场活跃度显著。ANDURL 的历史最高价为 $ 73.44，历史最低价为 $ 50.57。

从短期表现来看，ANDURL 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.32%，过去 24 小时内变动为 +7.16%，过去 7 天内累计变动为 +15.49%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Anduril PreStocks（ANDURL）市场信息

市值 $ 726.89K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 726.89K 流通量 11.45K 总供应量 11,449.938313252

Anduril PreStocks 的当前市值为 $ 726.89K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ANDURL 的流通量为 11.45K，总供应量是 11449.938313252，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 726.89K。