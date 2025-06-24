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AndreyWTR 价格 (WTR)

USD

AndreyWTR (WTR) 实时价格图表

$0.00139867
$0.00139867$0.00139867
-10.20%(1D)

今天 AndreyWTR (WTR) 的价格

今天 AndreyWTR (WTR) 的实时价格为 0.00139987 USD。目前其市值为 $ 1.33M USD。WTR 兑换 USD 的价格为实时更新。
AndreyWTR 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- AndreyWTR 当天价格变化为 -10.14%
- 其循环供应量为 948.56M USD

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AndreyWTR (WTR) 价格表现 USD

今天内，AndreyWTR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000158130011244589
在过去30天内，AndreyWTR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，AndreyWTR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，AndreyWTR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000158130011244589-10.14%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

AndreyWTR (WTR) 价格分析

AndreyWTR 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00136314
$ 0.00136314$ 0.00136314

$ 0.00157511
$ 0.00157511$ 0.00157511

$ 0.00177748
$ 0.00177748$ 0.00177748

-1.48%

-10.14%

-15.33%

AndreyWTR (WTR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

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948.56M
948.56M 948.56M

什么是AndreyWTR (WTR)

A meme token with no dumps, no market makers, and no insider games. 0% of tokens go to market makers. Listings? Only if exchanges pay — and that money goes straight to holders. The creator sells zero coins. No presales. No VC funds. No secret allocations.AndreyWTR includes a gaming element in the form of a dynamic online arcade runner game. In the game, players: Control a character Collect tokens Avoid obstacles This adds utility value to the token beyond speculative trading. Just memes and community. Fair launch. Clean liquidity. WTR isn’t dumped — it’s diamond-handed.

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AndreyWTR (WTR) 资源

白皮书
官网

AndreyWTR（WTR）代币经济

了解 AndreyWTR（WTR）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 WTR 代币的完整经济学

大家还在问：关于 AndreyWTR (WTR) 的其他问题

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WTR 兑换为当地货币

1 WTR 兑换 VND
36.83757905
1 WTR 兑换 AUD
A$0.0021418011
1 WTR 兑换 GBP
0.0010219051
1 WTR 兑换 EUR
0.0012038882
1 WTR 兑换 USD
$0.00139987
1 WTR 兑换 MYR
RM0.0059354488
1 WTR 兑换 TRY
0.0554908468
1 WTR 兑换 JPY
¥0.2030231461
1 WTR 兑换 RUB
0.1100997755
1 WTR 兑换 INR
0.1204308161
1 WTR 兑换 IDR
Rp22.9486848528
1 WTR 兑换 KRW
1.9019893703
1 WTR 兑换 PHP
0.0796666017
1 WTR 兑换 EGP
￡E.0.0700774922
1 WTR 兑换 BRL
R$0.0076852863
1 WTR 兑换 CAD
C$0.0019178219
1 WTR 兑换 BDT
0.171064114
1 WTR 兑换 NGN
2.1703304506
1 WTR 兑换 UAH
0.0586125569
1 WTR 兑换 VES
Bs0.14418661
1 WTR 兑换 PKR
Rs0.397003132
1 WTR 兑换 KZT
0.7306201504
1 WTR 兑换 THB
฿0.0457337529
1 WTR 兑换 TWD
NT$0.041296165
1 WTR 兑换 AED
د.إ0.0051375229
1 WTR 兑换 CHF
Fr0.0011338947
1 WTR 兑换 HKD
HK$0.0109749808
1 WTR 兑换 MAD
.د.م0.0126688235
1 WTR 兑换 MXN
$0.0266395261