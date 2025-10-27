amuricah（AMURICAH）价格信息 (USD)

amuricah（AMURICAH）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，AMURICAH 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。AMURICAH 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，AMURICAH 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +3.16%，过去 7 天内累计变动为 -10.48%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

amuricah（AMURICAH）市场信息

市值 $ 11.57K$ 11.57K $ 11.57K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 11.57K$ 11.57K $ 11.57K 流通量 999.72M 999.72M 999.72M 总供应量 999,722,035.177745 999,722,035.177745 999,722,035.177745

amuricah 的当前市值为 $ 11.57K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AMURICAH 的流通量为 999.72M，总供应量是 999722035.177745，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.57K。