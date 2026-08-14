Amped Finance 价格 (AMPED)
Amped Finance (AMPED) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 AMPED 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 AMPED。
Amped Finance 目前市值在 $ 11,341.4 排名第 #-，流通供应量为 26.86M AMPED。过去 24 小时内，AMPED 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.04234274，而历史最低价为 $ 0。
短期表现方面，AMPED 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 --。过去一天，总交易量达到 $ 42.45。
Amped Finance 的当前市值为 $ 11.34K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 42.45。AMPED 的流通量为 26.86M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 42.22K。
--
--
--
--
今天内，Amped Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Amped Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Amped Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Amped Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 --。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|-2.16%
|90天
|--
|--
在 2040 年，Amped Finance 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
Amped Finance (AMPED) 今日价格是多少？
实时价格为 ¥，反映了过去 24 小时内价格变动 --%。该数值每隔几秒重新计算一次，以反映全球市场的实时交易情况。
AMPED 的流通量是多少？
AMPED 的流通供应量为 26860863.0，代表当前公众持有的数量。流通供应量会影响价格发现和市值，尤其对于新兴资产而言。
目前有多少持有者持有 Amped Finance？
据估计，在支持的网络上，AMPED 的独立持有者数量为 --。持有者数量的增长通常表明该资产的采用率不断提高，且市场对该资产的长期兴趣日益浓厚。
Amped Finance 今日市值是多少？
Amped Finance 的市值达到 ¥77458.016933963442000，在全球排名第 10006 位。市值有助于投资者了解该资产相对于其他资产的规模和成熟度。
AMPED 今日的交易活跃度如何？
过去 24 小时内，该代币的交易量为 ¥--。交易量越高，流动性越强，交易者参与度也越高。
是什么因素推动了 Amped Finance 近期的走势？
最近 24 小时价格变动 --% 是受市场情绪、投资者行为、Decentralized Finance (DeFi),Perpetuals,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,LightLink Ecosystem,Sonic Ecosystem,HyperEVM Ecosystem 内的整体表现以及 -- 生态系统的更新影响。热门新闻或交易兴趣的上升也可能有所贡献。
|时间 (UTC+8)
|类型
|资讯
|02-11 14:20:00
|行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
|02-10 18:39:21
|链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
|02-04 11:04:00
|行业动态
加密恐慌指数再次跌至14，市场持续处于「极度恐慌」区间
|02-04 00:48:00
|行业动态
过去24小时全网爆仓2.85亿美元，多空双爆
|02-01 01:12:00
|行业动态
比特币下破前低80,600美元，创2025年4月11日以来新低
|01-28 07:44:00
|行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹
MEXC 上提供市场数据的顶级加密货币
目前热门备受市场关注的加密货币
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。