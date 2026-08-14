Amped Finance 今日价格

Amped Finance (AMPED) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 AMPED 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 AMPED。

Amped Finance 目前市值在 $ 11,341.4 排名第 #-，流通供应量为 26.86M AMPED。过去 24 小时内，AMPED 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.04234274，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，AMPED 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 --。过去一天，总交易量达到 $ 42.45。

Amped Finance（AMPED）市场信息

市值 $ 11.34K$ 11.34K $ 11.34K 成交量（24H） $ 42.45$ 42.45 $ 42.45 完全稀释市值 $ 42.22K$ 42.22K $ 42.22K 流通量 26.86M 26.86M 26.86M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Amped Finance 的当前市值为 $ 11.34K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 42.45。AMPED 的流通量为 26.86M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 42.22K。