American AI Fund 今日价格

American AI Fund (AAIF) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 8.54%。当前 AAIF 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 AAIF。

American AI Fund 目前市值在 $ 14,754.2 排名第 #-，流通供应量为 999.96M AAIF。过去 24 小时内，AAIF 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02111344，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，AAIF 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 -44.99%。过去一天，总交易量达到 --。

American AI Fund（AAIF）市场信息

市值 $ 14.75K$ 14.75K $ 14.75K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 14.75K$ 14.75K $ 14.75K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 总供应量 999,961,145.768069 999,961,145.768069 999,961,145.768069

American AI Fund 的当前市值为 $ 14.75K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AAIF 的流通量为 999.96M，总供应量是 999961145.768069，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.75K。