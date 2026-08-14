American Account Trust Fund 今日价格

American Account Trust Fund (AATF) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.26%。当前 AATF 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 AATF。

American Account Trust Fund 目前市值在 $ 9,357.86 排名第 #-，流通供应量为 1000.00M AATF。过去 24 小时内，AATF 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00333064，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，AATF 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 -32.45%。过去一天，总交易量达到 --。

American Account Trust Fund（AATF）市场信息

市值 $ 9.36K$ 9.36K $ 9.36K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 9.36K$ 9.36K $ 9.36K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 总供应量 999,999,511.685134 999,999,511.685134 999,999,511.685134

American Account Trust Fund 的当前市值为 $ 9.36K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AATF 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999999511.685134，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.36K。