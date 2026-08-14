America250 今日价格

America250 (USA250) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.37%。当前 USA250 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 USA250。

America250 目前市值在 $ 61,916 排名第 #-，流通供应量为 999.96M USA250。过去 24 小时内，USA250 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00121305，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，USA250 在过去一小时内波动了 +0.22%，过去7 天内波动了 -1.31%。过去一天，总交易量达到 --。

America250（USA250）市场信息

市值 $ 61.92K$ 61.92K $ 61.92K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 61.92K$ 61.92K $ 61.92K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 总供应量 999,960,788.364782 999,960,788.364782 999,960,788.364782

America250 的当前市值为 $ 61.92K, 它过去 24 小时的交易量为 --。USA250 的流通量为 999.96M，总供应量是 999960788.364782，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 61.92K。