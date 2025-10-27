America Party Coin（APC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00016944 $ 0.00016944 $ 0.00016944 24H最低价 $ 0.00018059 $ 0.00018059 $ 0.00018059 24H最高价 24H最低价 $ 0.00016944$ 0.00016944 $ 0.00016944 24H最高价 $ 0.00018059$ 0.00018059 $ 0.00018059 历史最高 $ 0.01016686$ 0.01016686 $ 0.01016686 最低价 $ 0.0001495$ 0.0001495 $ 0.0001495 涨跌幅（1H） -0.68% 涨跌幅（1D） +5.60% 漲跌幅（7D） +9.07% 漲跌幅（7D） +9.07%

America Party Coin（APC）当前实时价格为 $0.00017933。过去 24 小时内，APC 的交易价格在 $ 0.00016944 至 $ 0.00018059 之间波动，市场活跃度显著。APC 的历史最高价为 $ 0.01016686，历史最低价为 $ 0.0001495。

从短期表现来看，APC 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.68%，过去 24 小时内变动为 +5.60%，过去 7 天内累计变动为 +9.07%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

America Party Coin（APC）市场信息

市值 $ 39.63K$ 39.63K $ 39.63K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 39.63K$ 39.63K $ 39.63K 流通量 220.95M 220.95M 220.95M 总供应量 220,949,406.95 220,949,406.95 220,949,406.95

America Party Coin 的当前市值为 $ 39.63K, 它过去 24 小时的交易量为 --。APC 的流通量为 220.95M，总供应量是 220949406.95，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 39.63K。