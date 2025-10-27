America Party（AP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0.00105535 $ 0.00105535 $ 0.00105535 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0.00105535$ 0.00105535 $ 0.00105535 历史最高 $ 0.04097033$ 0.04097033 $ 0.04097033 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -1.39% 涨跌幅（1D） +4.80% 漲跌幅（7D） -19.26% 漲跌幅（7D） -19.26%

America Party（AP）当前实时价格为 $0.00101783。过去 24 小时内，AP 的交易价格在 $ 0 至 $ 0.00105535 之间波动，市场活跃度显著。AP 的历史最高价为 $ 0.04097033，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，AP 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.39%，过去 24 小时内变动为 +4.80%，过去 7 天内累计变动为 -19.26%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

America Party（AP）市场信息

市值 $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

America Party 的当前市值为 $ 1.02M, 它过去 24 小时的交易量为 --。AP 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.02M。