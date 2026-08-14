Ameliajak 今日价格

Ameliajak (AMELIAJAK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.66%。当前 AMELIAJAK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 AMELIAJAK。

Ameliajak 目前市值在 $ 10,603.47 排名第 #-，流通供应量为 999.92M AMELIAJAK。过去 24 小时内，AMELIAJAK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，AMELIAJAK 在过去一小时内波动了 +0.24%，过去7 天内波动了 -14.53%。过去一天，总交易量达到 --。

Ameliajak（AMELIAJAK）市场信息

市值 $ 10.60K$ 10.60K $ 10.60K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.60K$ 10.60K $ 10.60K 流通量 999.92M 999.92M 999.92M 总供应量 999,920,456.136264 999,920,456.136264 999,920,456.136264

Ameliajak 的当前市值为 $ 10.60K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AMELIAJAK 的流通量为 999.92M，总供应量是 999920456.136264，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.60K。