Amelia the Patriot 今日价格

Amelia the Patriot (AMELIA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.47%。当前 AMELIA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 AMELIA。

Amelia the Patriot 目前市值在 $ 21,565 排名第 #-，流通供应量为 996.62M AMELIA。过去 24 小时内，AMELIA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00186769，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，AMELIA 在过去一小时内波动了 +0.24%，过去7 天内波动了 +5.41%。过去一天，总交易量达到 --。

Amelia the Patriot（AMELIA）市场信息

市值 $ 21.57K$ 21.57K $ 21.57K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 21.57K$ 21.57K $ 21.57K 流通量 996.62M 996.62M 996.62M 总供应量 996,624,524.868004 996,624,524.868004 996,624,524.868004

Amelia the Patriot 的当前市值为 $ 21.57K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AMELIA 的流通量为 996.62M，总供应量是 996624524.868004，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 21.57K。