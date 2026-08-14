AMD xStock 今日价格

AMD xStock (AMDX) 今日实时价格为 $ 485.17，过去 24 小时内变化了 0.20%。当前 AMDX 兑 USD 的汇率为 $ 485.17 每 AMDX。

AMD xStock 目前市值在 $ 3,858,957 排名第 #-，流通供应量为 7.94K AMDX。过去 24 小时内，AMDX 的交易价格在 $ 479.89（低点）和 $ 498.24（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 634.02，而历史最低价为 $ 185.64。

短期表现方面，AMDX 在过去一小时内波动了 -0.18%，过去7 天内波动了 -0.42%。过去一天，总交易量达到 $ 70.33K。

AMD xStock（AMDX）市场信息

市值 $ 3.86M$ 3.86M $ 3.86M 成交量（24H） $ 70.33K$ 70.33K $ 70.33K 完全稀释市值 $ 169.62M$ 169.62M $ 169.62M 流通量 7.94K 7.94K 7.94K 总供应量 348,854.5753564189 348,854.5753564189 348,854.5753564189

AMD xStock 的当前市值为 $ 3.86M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 70.33K。AMDX 的流通量为 7.94K，总供应量是 348854.5753564189，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 169.62M。