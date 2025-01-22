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Ambit USD 价格 (AUSD)

USD

Ambit USD (AUSD) 实时价格图表

$1.045
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+2.60%(1D)

今天 Ambit USD (AUSD) 的价格

今天 Ambit USD (AUSD) 的实时价格为 1.045 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Ambit USD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 600.17 USD
- Ambit USD 当天价格变化为 +2.64%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Ambit USD (AUSD) 价格表现 USD

今天内，Ambit USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02684176
在过去30天内，Ambit USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0285951710
在过去60天内，Ambit USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0290640625
在过去90天内，Ambit USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0286521691139157

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.02684176+2.64%
30天$ +0.0285951710+2.74%
60天$ +0.0290640625+2.78%
90天$ +0.0286521691139157+2.82%

Ambit USD (AUSD) 价格分析

Ambit USD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.014
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$ 1.054
$ 1.054$ 1.054

$ 1.087
$ 1.087$ 1.087

--

+2.64%

+0.34%

Ambit USD (AUSD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 600.17
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什么是Ambit USD (AUSD)

AUSD is a decentralized stablecoin backed by USDT and designed to generate organic and sustainable yields, created by Ambit Finance.

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Ambit USD (AUSD) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Ambit USD (AUSD) 的其他问题

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AUSD 兑换为当地货币

1 AUSD 兑换 AUD
A$1.66155
1 AUSD 兑换 GBP
0.84645
1 AUSD 兑换 EUR
1.0032
1 AUSD 兑换 USD
$1.045
1 AUSD 兑换 MYR
RM4.6398
1 AUSD 兑换 TRY
37.25425
1 AUSD 兑换 JPY
¥162.84235
1 AUSD 兑换 RUB
103.9775
1 AUSD 兑换 INR
90.4134
1 AUSD 兑换 IDR
Rp17,131.1448
1 AUSD 兑换 PHP
61.1325
1 AUSD 兑换 EGP
￡E.52.5426
1 AUSD 兑换 BRL
R$6.2909
1 AUSD 兑换 CAD
C$1.49435
1 AUSD 兑换 BDT
126.53905
1 AUSD 兑换 NGN
1,620.1471
1 AUSD 兑换 UAH
44.02585
1 AUSD 兑换 VES
Bs57.475
1 AUSD 兑换 PKR
Rs289.78895
1 AUSD 兑换 KZT
544.5495
1 AUSD 兑换 THB
฿35.39415
1 AUSD 兑换 TWD
NT$34.24465
1 AUSD 兑换 CHF
Fr0.9405
1 AUSD 兑换 HKD
HK$8.1301
1 AUSD 兑换 MAD
.د.م10.4291