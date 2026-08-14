AmberVibe 今日价格

AmberVibe (AMBERVIBE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.38%。当前 AMBERVIBE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 AMBERVIBE。

AmberVibe 目前市值在 $ 26,703 排名第 #-，流通供应量为 92.90B AMBERVIBE。过去 24 小时内，AMBERVIBE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，AMBERVIBE 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.32%。过去一天，总交易量达到 --。

AmberVibe（AMBERVIBE）市场信息

市值 $ 26.70K$ 26.70K $ 26.70K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 26.70K$ 26.70K $ 26.70K 流通量 92.90B 92.90B 92.90B 总供应量 92,898,988,545.83028 92,898,988,545.83028 92,898,988,545.83028

AmberVibe 的当前市值为 $ 26.70K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AMBERVIBE 的流通量为 92.90B，总供应量是 92898988545.83028，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 26.70K。