AmberDAO 价格 (AMBER)
今天 AmberDAO (AMBER) 的实时价格为 83.81 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AMBER 兑换 USD 的价格为实时更新。
AmberDAO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 44.10K USD
- AmberDAO 当天价格变化为 +7.49%
- 其循环供应量为 0.00 USD
在获取 MEXC 上从 AMBER兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 AMBER 价格信息的首选平台。
今天内，AmberDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +5.84。
在过去30天内，AmberDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -11.1404610120。
在过去60天内，AmberDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -29.3858812500。
在过去90天内，AmberDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +48.61366066054145。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +5.84
|+7.49%
|30天
|$ -11.1404610120
|-13.29%
|60天
|$ -29.3858812500
|-35.06%
|90天
|$ +48.61366066054145
|+138.12%
AmberDAO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.08%
+7.49%
-13.06%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Community-driven, privacy-preserving store of value token built on Secret Network.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 AMBER 兑换 AUD
A$133.2579
|1 AMBER 兑换 GBP
￡67.8861
|1 AMBER 兑换 EUR
€80.4576
|1 AMBER 兑换 USD
$83.81
|1 AMBER 兑换 MYR
RM372.1164
|1 AMBER 兑换 TRY
₺2,987.8265
|1 AMBER 兑换 JPY
¥13,060.1123
|1 AMBER 兑换 RUB
₽8,339.095
|1 AMBER 兑换 INR
₹7,251.2412
|1 AMBER 兑换 IDR
Rp1,373,934.2064
|1 AMBER 兑换 PHP
₱4,902.885
|1 AMBER 兑换 EGP
￡E.4,213.9668
|1 AMBER 兑换 BRL
R$504.5362
|1 AMBER 兑换 CAD
C$119.8483
|1 AMBER 兑换 BDT
৳10,148.5529
|1 AMBER 兑换 NGN
₦129,937.3478
|1 AMBER 兑换 UAH
₴3,530.9153
|1 AMBER 兑换 VES
Bs4,609.55
|1 AMBER 兑换 PKR
Rs23,241.3511
|1 AMBER 兑换 KZT
₸43,673.391
|1 AMBER 兑换 THB
฿2,838.6447
|1 AMBER 兑换 TWD
NT$2,746.4537
|1 AMBER 兑换 CHF
Fr75.429
|1 AMBER 兑换 HKD
HK$652.0418
|1 AMBER 兑换 MAD
.د.م836.4238