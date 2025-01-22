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AmberDAO 价格 (AMBER)

USD

AmberDAO (AMBER) 实时价格图表

$83.81
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+7.40%(1D)

今天 AmberDAO (AMBER) 的价格

今天 AmberDAO (AMBER) 的实时价格为 83.81 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AMBER 兑换 USD 的价格为实时更新。
AmberDAO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 44.10K USD
- AmberDAO 当天价格变化为 +7.49%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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AmberDAO (AMBER) 价格表现 USD

今天内，AmberDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +5.84
在过去30天内，AmberDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -11.1404610120
在过去60天内，AmberDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -29.3858812500
在过去90天内，AmberDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +48.61366066054145

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +5.84+7.49%
30天$ -11.1404610120-13.29%
60天$ -29.3858812500-35.06%
90天$ +48.61366066054145+138.12%

AmberDAO (AMBER) 价格分析

AmberDAO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 77.54
$ 77.54$ 77.54

$ 85.58
$ 85.58$ 85.58

$ 397.67
$ 397.67$ 397.67

-0.08%

+7.49%

-13.06%

AmberDAO (AMBER) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 44.10K
$ 44.10K$ 44.10K

0.00
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什么是AmberDAO (AMBER)

Community-driven, privacy-preserving store of value token built on Secret Network.

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AmberDAO (AMBER) 资源

官网

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AMBER 兑换为当地货币

1 AMBER 兑换 AUD
A$133.2579
1 AMBER 兑换 GBP
67.8861
1 AMBER 兑换 EUR
80.4576
1 AMBER 兑换 USD
$83.81
1 AMBER 兑换 MYR
RM372.1164
1 AMBER 兑换 TRY
2,987.8265
1 AMBER 兑换 JPY
¥13,060.1123
1 AMBER 兑换 RUB
8,339.095
1 AMBER 兑换 INR
7,251.2412
1 AMBER 兑换 IDR
Rp1,373,934.2064
1 AMBER 兑换 PHP
4,902.885
1 AMBER 兑换 EGP
￡E.4,213.9668
1 AMBER 兑换 BRL
R$504.5362
1 AMBER 兑换 CAD
C$119.8483
1 AMBER 兑换 BDT
10,148.5529
1 AMBER 兑换 NGN
129,937.3478
1 AMBER 兑换 UAH
3,530.9153
1 AMBER 兑换 VES
Bs4,609.55
1 AMBER 兑换 PKR
Rs23,241.3511
1 AMBER 兑换 KZT
43,673.391
1 AMBER 兑换 THB
฿2,838.6447
1 AMBER 兑换 TWD
NT$2,746.4537
1 AMBER 兑换 CHF
Fr75.429
1 AMBER 兑换 HKD
HK$652.0418
1 AMBER 兑换 MAD
.د.م836.4238