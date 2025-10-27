Amber xStock（AMBRX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 3.49 $ 3.49 $ 3.49 24H最低价 $ 3.51 $ 3.51 $ 3.51 24H最高价 24H最低价 $ 3.49$ 3.49 $ 3.49 24H最高价 $ 3.51$ 3.51 $ 3.51 历史最高 $ 10.38$ 10.38 $ 10.38 最低价 $ 2.86$ 2.86 $ 2.86 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -0.50% 漲跌幅（7D） -0.14% 漲跌幅（7D） -0.14%

Amber xStock（AMBRX）当前实时价格为 $3.49。过去 24 小时内，AMBRX 的交易价格在 $ 3.49 至 $ 3.51 之间波动，市场活跃度显著。AMBRX 的历史最高价为 $ 10.38，历史最低价为 $ 2.86。

从短期表现来看，AMBRX 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 -0.50%，过去 7 天内累计变动为 -0.14%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Amber xStock（AMBRX）市场信息

市值 $ 302.67K$ 302.67K $ 302.67K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 726.87K$ 726.87K $ 726.87K 流通量 86.82K 86.82K 86.82K 总供应量 208,495.79739737 208,495.79739737 208,495.79739737

Amber xStock 的当前市值为 $ 302.67K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AMBRX 的流通量为 86.82K，总供应量是 208495.79739737，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 726.87K。