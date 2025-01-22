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Amazon Tokenized Stock Defichain 价格 (DAMZN)

USD

Amazon Tokenized Stock Defichain (DAMZN) 实时价格图表

$9.9
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+2.60%(1D)

今天 Amazon Tokenized Stock Defichain (DAMZN) 的价格

今天 Amazon Tokenized Stock Defichain (DAMZN) 的实时价格为 9.9 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DAMZN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Amazon Tokenized Stock Defichain 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.23 USD
- Amazon Tokenized Stock Defichain 当天价格变化为 +2.67%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Amazon Tokenized Stock Defichain (DAMZN) 价格表现 USD

今天内，Amazon Tokenized Stock Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.257628
在过去30天内，Amazon Tokenized Stock Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.2919935600
在过去60天内，Amazon Tokenized Stock Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -8.0589554100
在过去90天内，Amazon Tokenized Stock Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +7.121867618758193

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.257628+2.67%
30天$ -1.2919935600-13.05%
60天$ -8.0589554100-81.40%
90天$ +7.121867618758193+256.35%

Amazon Tokenized Stock Defichain (DAMZN) 价格分析

Amazon Tokenized Stock Defichain 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 9.56
$ 9.56$ 9.56

$ 9.7
$ 9.7$ 9.7

$ 3,939.83
$ 3,939.83$ 3,939.83

+2.06%

+2.67%

+37.03%

Amazon Tokenized Stock Defichain (DAMZN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 3.23
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什么是Amazon Tokenized Stock Defichain (DAMZN)

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Amazon Tokenized Stock Defichain (DAMZN) 资源

官网

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DAMZN 兑换为当地货币

1 DAMZN 兑换 AUD
A$15.741
1 DAMZN 兑换 GBP
8.019
1 DAMZN 兑换 EUR
9.504
1 DAMZN 兑换 USD
$9.9
1 DAMZN 兑换 MYR
RM43.956
1 DAMZN 兑换 TRY
352.935
1 DAMZN 兑换 JPY
¥1,542.717
1 DAMZN 兑换 RUB
985.05
1 DAMZN 兑换 INR
856.548
1 DAMZN 兑换 IDR
Rp162,295.056
1 DAMZN 兑换 PHP
579.15
1 DAMZN 兑换 EGP
￡E.497.772
1 DAMZN 兑换 BRL
R$59.598
1 DAMZN 兑换 CAD
C$14.157
1 DAMZN 兑换 BDT
1,198.791
1 DAMZN 兑换 NGN
15,348.762
1 DAMZN 兑换 UAH
417.087
1 DAMZN 兑换 VES
Bs544.5
1 DAMZN 兑换 PKR
Rs2,745.369
1 DAMZN 兑换 KZT
5,158.89
1 DAMZN 兑换 THB
฿335.313
1 DAMZN 兑换 TWD
NT$324.423
1 DAMZN 兑换 CHF
Fr8.91
1 DAMZN 兑换 HKD
HK$77.022
1 DAMZN 兑换 MAD
.د.م98.802