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Amateras 价格 (AMT)

USD

Amateras (AMT) 实时价格图表

$0.00843255
$0.00843255$0.00843255
-0.20%(1D)

今天 Amateras (AMT) 的价格

今天 Amateras (AMT) 的实时价格为 0.00843255 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AMT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Amateras 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 89.92 USD
- Amateras 当天价格变化为 -0.23%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Amateras (AMT) 价格表现 USD

今天内，Amateras 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Amateras 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001947252
在过去60天内，Amateras 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0004840570
在过去90天内，Amateras 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0009593598373613256

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.23%
30天$ +0.0001947252+2.31%
60天$ +0.0004840570+5.74%
90天$ +0.0009593598373613256+12.84%

Amateras (AMT) 价格分析

Amateras 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00823033
$ 0.00823033$ 0.00823033

$ 0.0085005
$ 0.0085005$ 0.0085005

$ 0.084599
$ 0.084599$ 0.084599

+0.28%

-0.23%

-0.84%

Amateras (AMT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 89.92
$ 89.92$ 89.92

0.00
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什么是Amateras (AMT)

AMATERAS is NFT×DeFi×GameFi/ NFT Marketplace, NFT Gacha, NFT Staking, Swap, Farming pool all in one. There is a world as far as the eye can see. AMATERAS aims to provide a solution for NFT× DeFi. For example, by staking NFTs on AMATERAS, you can get $AMT. This token can be used for regular liquidity mining and can also be exchanged for other tokens.

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Amateras (AMT) 资源

官网

大家还在问：关于 Amateras (AMT) 的其他问题

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AMT 兑换为当地货币

1 AMT 兑换 AUD
A$0.0135764055
1 AMT 兑换 GBP
0.0068303655
1 AMT 兑换 EUR
0.0081795735
1 AMT 兑换 USD
$0.00843255
1 AMT 兑换 MYR
RM0.0378621495
1 AMT 兑换 TRY
0.298680921
1 AMT 兑换 JPY
¥1.33065639
1 AMT 兑换 RUB
0.854554617
1 AMT 兑换 INR
0.7246090215
1 AMT 兑换 IDR
Rp136.0088519265
1 AMT 兑换 PHP
0.4927138965
1 AMT 兑换 EGP
￡E.0.426349728
1 AMT 兑换 BRL
R$0.0508482765
1 AMT 兑换 CAD
C$0.012142872
1 AMT 兑换 BDT
1.028602449
1 AMT 兑换 NGN
13.053418749
1 AMT 兑换 UAH
0.3574557945
1 AMT 兑换 VES
Bs0.44692515
1 AMT 兑换 PKR
Rs2.351500893
1 AMT 兑换 KZT
4.433497488
1 AMT 兑换 THB
฿0.2916819045
1 AMT 兑换 TWD
NT$0.277936848
1 AMT 兑换 CHF
Fr0.0076736205
1 AMT 兑换 HKD
HK$0.065605239
1 AMT 兑换 MAD
.د.م0.084831453