Amateras 价格 (AMT)
今天 Amateras (AMT) 的实时价格为 0.00843255 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AMT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Amateras 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 89.92 USD
- Amateras 当天价格变化为 -0.23%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Amateras 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Amateras 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001947252。
在过去60天内，Amateras 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0004840570。
在过去90天内，Amateras 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0009593598373613256。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.23%
|30天
|$ +0.0001947252
|+2.31%
|60天
|$ +0.0004840570
|+5.74%
|90天
|$ +0.0009593598373613256
|+12.84%
Amateras 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.28%
-0.23%
-0.84%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
AMATERAS is NFT×DeFi×GameFi/ NFT Marketplace, NFT Gacha, NFT Staking, Swap, Farming pool all in one. There is a world as far as the eye can see. AMATERAS aims to provide a solution for NFT× DeFi. For example, by staking NFTs on AMATERAS, you can get $AMT. This token can be used for regular liquidity mining and can also be exchanged for other tokens.
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|1 AMT 兑换 AUD
A$0.0135764055
|1 AMT 兑换 GBP
￡0.0068303655
|1 AMT 兑换 EUR
€0.0081795735
|1 AMT 兑换 USD
$0.00843255
|1 AMT 兑换 MYR
RM0.0378621495
|1 AMT 兑换 TRY
₺0.298680921
|1 AMT 兑换 JPY
¥1.33065639
|1 AMT 兑换 RUB
₽0.854554617
|1 AMT 兑换 INR
₹0.7246090215
|1 AMT 兑换 IDR
Rp136.0088519265
|1 AMT 兑换 PHP
₱0.4927138965
|1 AMT 兑换 EGP
￡E.0.426349728
|1 AMT 兑换 BRL
R$0.0508482765
|1 AMT 兑换 CAD
C$0.012142872
|1 AMT 兑换 BDT
৳1.028602449
|1 AMT 兑换 NGN
₦13.053418749
|1 AMT 兑换 UAH
₴0.3574557945
|1 AMT 兑换 VES
Bs0.44692515
|1 AMT 兑换 PKR
Rs2.351500893
|1 AMT 兑换 KZT
₸4.433497488
|1 AMT 兑换 THB
฿0.2916819045
|1 AMT 兑换 TWD
NT$0.277936848
|1 AMT 兑换 CHF
Fr0.0076736205
|1 AMT 兑换 HKD
HK$0.065605239
|1 AMT 兑换 MAD
.د.م0.084831453