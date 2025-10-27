Alvey Chain（WALV）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0000859 24H最低价 $ 0.0000876 24H最高价 历史最高 $ 0.18533 最低价 $ 0.00005537 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +0.52% 漲跌幅（7D） +5.62%

Alvey Chain（WALV）当前实时价格为 $0.00008672。过去 24 小时内，WALV 的交易价格在 $ 0.0000859 至 $ 0.0000876 之间波动，市场活跃度显著。WALV 的历史最高价为 $ 0.18533，历史最低价为 $ 0.00005537。

从短期表现来看，WALV 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +0.52%，过去 7 天内累计变动为 +5.62%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Alvey Chain（WALV）市场信息

市值 $ 10.13K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 13.21K 流通量 116.77M 总供应量 152,312,732.0

Alvey Chain 的当前市值为 $ 10.13K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WALV 的流通量为 116.77M，总供应量是 152312732.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.21K。