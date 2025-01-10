Aluna 价格 (ALN)
今天 Aluna (ALN) 的实时价格为 0.00171021 USD。目前其市值为 $ 60.66K USD。ALN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aluna 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 61.20 USD
- Aluna 当天价格变化为 +9.05%
- 其循环供应量为 35.46M USD
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今天内，Aluna 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00014192。
在过去30天内，Aluna 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004694030。
在过去60天内，Aluna 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000420636。
在过去90天内，Aluna 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000259268820429667。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00014192
|+9.05%
|30天
|$ -0.0004694030
|-27.44%
|60天
|$ -0.0000420636
|-2.45%
|90天
|$ +0.000259268820429667
|+17.87%
Aluna 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.01%
+9.05%
+5.65%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Aluna.Social is a gamified social trading terminal for managing multiple exchange accounts from one place. With a transparent social environment, top traders are rewarded monetary and reputationally, and beginner traders can learn from experts and automatically mirror trades.
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|1 ALN 兑换 AUD
A$0.0027534381
|1 ALN 兑换 GBP
￡0.0013852701
|1 ALN 兑换 EUR
€0.0016589037
|1 ALN 兑换 USD
$0.00171021
|1 ALN 兑换 MYR
RM0.0076788429
|1 ALN 兑换 TRY
₺0.0605756382
|1 ALN 兑换 JPY
¥0.2700763632
|1 ALN 兑换 RUB
₽0.1734323961
|1 ALN 兑换 INR
₹0.1469583453
|1 ALN 兑换 IDR
Rp27.5840283963
|1 ALN 兑换 PHP
₱0.0999275703
|1 ALN 兑换 EGP
￡E.0.0864682176
|1 ALN 兑换 BRL
R$0.0103125663
|1 ALN 兑换 CAD
C$0.0024627024
|1 ALN 兑换 BDT
৳0.2086114158
|1 ALN 兑换 NGN
₦2.6473708758
|1 ALN 兑换 UAH
₴0.0724958019
|1 ALN 兑换 VES
Bs0.09064113
|1 ALN 兑换 PKR
Rs0.4769091606
|1 ALN 兑换 KZT
₸0.8991600096
|1 ALN 兑换 THB
฿0.0591561639
|1 ALN 兑换 TWD
NT$0.0563685216
|1 ALN 兑换 CHF
Fr0.0015562911
|1 ALN 兑换 HKD
HK$0.0133054338
|1 ALN 兑换 MAD
.د.م0.0172047126