Altura Vault Tokens 今日价格

Altura Vault Tokens (AVLT) 今日实时价格为 $ 0.383354，过去 24 小时内变化了 6.61%。当前 AVLT 兑 USD 的汇率为 $ 0.383354 每 AVLT。

Altura Vault Tokens 目前市值在 $ 11,361,388 排名第 #-，流通供应量为 29.64M AVLT。过去 24 小时内，AVLT 的交易价格在 $ 0.35539（低点）和 $ 0.42683（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.098，而历史最低价为 $ 0.08379。

短期表现方面，AVLT 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +33.75%。过去一天，总交易量达到 $ 37.02K。

Altura Vault Tokens（AVLT）市场信息

市值 $ 11.36M$ 11.36M $ 11.36M 成交量（24H） $ 37.02K$ 37.02K $ 37.02K 完全稀释市值 $ 11.36M$ 11.36M $ 11.36M 流通量 29.64M 29.64M 29.64M 总供应量 29,636,852.692305 29,636,852.692305 29,636,852.692305

Altura Vault Tokens 的当前市值为 $ 11.36M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 37.02K。AVLT 的流通量为 29.64M，总供应量是 29636852.692305，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.36M。