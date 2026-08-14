Alto DUSD 今日价格

Alto DUSD (DUSD) 今日实时价格为 $ 1.0，过去 24 小时内变化了 0.14%。当前 DUSD 兑 USD 的汇率为 $ 1.0 每 DUSD。

Alto DUSD 目前市值在 $ 910,803 排名第 #-，流通供应量为 910.70K DUSD。过去 24 小时内，DUSD 的交易价格在 $ 1.0（低点）和 $ 1.001（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.047，而历史最低价为 $ 0.971676。

短期表现方面，DUSD 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 +0.10%。过去一天，总交易量达到 $ 7.10K。

Alto DUSD（DUSD）市场信息

市值 $ 910.80K$ 910.80K $ 910.80K 成交量（24H） $ 7.10K$ 7.10K $ 7.10K 完全稀释市值 $ 910.80K$ 910.80K $ 910.80K 流通量 910.70K 910.70K 910.70K 总供应量 910,698.2531364436 910,698.2531364436 910,698.2531364436

Alto DUSD 的当前市值为 $ 910.80K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 7.10K。DUSD 的流通量为 910.70K，总供应量是 910698.2531364436，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 910.80K。