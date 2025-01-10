Alpha Shares V2 价格 ($ALPHA)
今天 Alpha Shares V2 ($ALPHA) 的实时价格为 0.04900688 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。$ALPHA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Alpha Shares V2 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 8.81 USD
- Alpha Shares V2 当天价格变化为 -0.82%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Alpha Shares V2 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00040807906456549。
在过去30天内，Alpha Shares V2 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0020288505。
在过去60天内，Alpha Shares V2 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0146698958。
在过去90天内，Alpha Shares V2 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.02703279316874483。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00040807906456549
|-0.82%
|30天
|$ -0.0020288505
|-4.13%
|60天
|$ -0.0146698958
|-29.93%
|90天
|$ -0.02703279316874483
|-35.55%
Alpha Shares V2 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.55%
-0.82%
-1.11%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 $ALPHA 兑换 AUD
A$0.0789010768
|1 $ALPHA 兑换 GBP
￡0.0396955728
|1 $ALPHA 兑换 EUR
€0.0475366736
|1 $ALPHA 兑换 USD
$0.04900688
|1 $ALPHA 兑换 MYR
RM0.2200408912
|1 $ALPHA 兑换 TRY
₺1.7358236896
|1 $ALPHA 兑换 JPY
¥7.7391664896
|1 $ALPHA 兑换 RUB
₽4.9697877008
|1 $ALPHA 兑换 INR
₹4.2111611984
|1 $ALPHA 兑换 IDR
Rp790.4334377264
|1 $ALPHA 兑换 PHP
₱2.8634719984
|1 $ALPHA 兑换 EGP
￡E.2.4777878528
|1 $ALPHA 兑换 BRL
R$0.2955114864
|1 $ALPHA 兑换 CAD
C$0.0705699072
|1 $ALPHA 兑换 BDT
৳5.9778592224
|1 $ALPHA 兑换 NGN
₦75.8616701024
|1 $ALPHA 兑换 UAH
₴2.0774016432
|1 $ALPHA 兑换 VES
Bs2.59736464
|1 $ALPHA 兑换 PKR
Rs13.6660585568
|1 $ALPHA 兑换 KZT
₸25.7658572288
|1 $ALPHA 兑换 THB
฿1.6951479792
|1 $ALPHA 兑换 TWD
NT$1.6152667648
|1 $ALPHA 兑换 CHF
Fr0.0445962608
|1 $ALPHA 兑换 HKD
HK$0.3812735264
|1 $ALPHA 兑换 MAD
.د.م0.4930092128