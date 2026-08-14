Alpha Bulgaria Warrants 今日价格

Alpha Bulgaria Warrants (ALFW) 今日实时价格为 $ 3.2，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 ALFW 兑 USD 的汇率为 $ 3.2 每 ALFW。

Alpha Bulgaria Warrants 目前市值在 $ 114,330,001 排名第 #-，流通供应量为 35.71M ALFW。过去 24 小时内，ALFW 的交易价格在 $ 3.2（低点）和 $ 3.2（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 3.2，而历史最低价为 $ 3.2。

短期表现方面，ALFW 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

Alpha Bulgaria Warrants（ALFW）市场信息

市值 $ 114.33M$ 114.33M $ 114.33M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 114.33M$ 114.33M $ 114.33M 流通量 35.71M 35.71M 35.71M 总供应量 35,714,286.0 35,714,286.0 35,714,286.0

Alpha Bulgaria Warrants 的当前市值为 $ 114.33M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。ALFW 的流通量为 35.71M，总供应量是 35714286.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 114.33M。