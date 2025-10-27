Alpaca Finance（ALPACA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00923856 24H最高价 $ 0.00948535 历史最高 $ 8.78 最低价 $ 0.00826362 涨跌幅（1H） +0.01% 涨跌幅（1D） +0.80% 漲跌幅（7D） -5.97%

Alpaca Finance（ALPACA）当前实时价格为 $0.00937572。过去 24 小时内，ALPACA 的交易价格在 $ 0.00923856 至 $ 0.00948535 之间波动，市场活跃度显著。ALPACA 的历史最高价为 $ 8.78，历史最低价为 $ 0.00826362。

从短期表现来看，ALPACA 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.01%，过去 24 小时内变动为 +0.80%，过去 7 天内累计变动为 -5.97%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Alpaca Finance（ALPACA）市场信息

市值 $ 1.42M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 1.42M 流通量 151.67M 总供应量 151,668,641.6027096

Alpaca Finance 的当前市值为 $ 1.42M, 它过去 24 小时的交易量为 --。ALPACA 的流通量为 151.67M，总供应量是 151668641.6027096，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.42M。