Alongside Crypto Market Index 价格 (AMKT)
今天 Alongside Crypto Market Index (AMKT) 的实时价格为 286.38 USD。目前其市值为 $ 1.53M USD。AMKT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Alongside Crypto Market Index 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 8.25K USD
- Alongside Crypto Market Index 当天价格变化为 +5.28%
- 其循环供应量为 5.35K USD
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今天内，Alongside Crypto Market Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +14.37。
在过去30天内，Alongside Crypto Market Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +41.6512217520。
在过去60天内，Alongside Crypto Market Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +150.1982627220。
在过去90天内，Alongside Crypto Market Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +115.02694738380356。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +14.37
|+5.28%
|30天
|$ +41.6512217520
|+14.54%
|60天
|$ +150.1982627220
|+52.45%
|90天
|$ +115.02694738380356
|+67.13%
Alongside Crypto Market Index 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.39%
+5.28%
+10.24%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
AMKT is a crypto index designed to track the crypto market in a single token.
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|1 AMKT 兑换 AUD
A$458.208
|1 AMKT 兑换 GBP
￡229.104
|1 AMKT 兑换 EUR
€274.9248
|1 AMKT 兑换 USD
$286.38
|1 AMKT 兑换 MYR
RM1,280.1186
|1 AMKT 兑换 TRY
₺10,109.214
|1 AMKT 兑换 JPY
¥44,912.9754
|1 AMKT 兑换 RUB
₽31,504.6638
|1 AMKT 兑换 INR
₹24,554.2212
|1 AMKT 兑换 IDR
Rp4,619,031.6114
|1 AMKT 兑换 PHP
₱16,587.1296
|1 AMKT 兑换 EGP
￡E.14,545.2402
|1 AMKT 兑换 BRL
R$1,815.6492
|1 AMKT 兑换 CAD
C$412.3872
|1 AMKT 兑换 BDT
৳34,222.41
|1 AMKT 兑换 NGN
₦443,310.5124
|1 AMKT 兑换 UAH
₴12,045.1428
|1 AMKT 兑换 VES
Bs14,605.38
|1 AMKT 兑换 PKR
Rs79,771.149
|1 AMKT 兑换 KZT
₸150,329.4534
|1 AMKT 兑换 THB
฿9,802.7874
|1 AMKT 兑换 TWD
NT$9,413.3106
|1 AMKT 兑换 CHF
Fr257.742
|1 AMKT 兑换 HKD
HK$2,225.1726
|1 AMKT 兑换 MAD
.د.م2,892.438