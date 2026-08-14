Almanak 今日价格

Almanak (ALMANAK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0,01%。当前 ALMANAK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ALMANAK。

Almanak 目前市值在 $ 120 360 排名第 #-，流通供应量为 268,80M ALMANAK。过去 24 小时内，ALMANAK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,173061，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ALMANAK 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -15,52%。过去一天，总交易量达到 $ 4,97。

Almanak（ALMANAK）市场信息

市值 $ 120,36K$ 120,36K $ 120,36K 成交量（24H） $ 4,97$ 4,97 $ 4,97 完全稀释市值 $ 447,77K$ 447,77K $ 447,77K 流通量 268,80M 268,80M 268,80M 总供应量 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Almanak 的当前市值为 $ 120,36K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4,97。ALMANAK 的流通量为 268,80M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 447,77K。