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Alloy Tether 价格 (AUSDT)

USD

Alloy Tether (AUSDT) 实时价格图表

$1.001
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0.00%(1D)

今天 Alloy Tether (AUSDT) 的价格

今天 Alloy Tether (AUSDT) 的实时价格为 1.001 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AUSDT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Alloy Tether 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 9.28 USD
- Alloy Tether 当天价格变化为 +0.14%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Alloy Tether (AUSDT) 价格表现 USD

今天内，Alloy Tether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00135452
在过去30天内，Alloy Tether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0006467461
在过去60天内，Alloy Tether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0036601565
在过去90天内，Alloy Tether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00135452+0.14%
30天$ +0.0006467461+0.06%
60天$ +0.0036601565+0.37%
90天$ 0--

Alloy Tether (AUSDT) 价格分析

Alloy Tether 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.991418
$ 0.991418$ 0.991418

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 1.01
$ 1.01$ 1.01

--

+0.14%

-0.08%

Alloy Tether (AUSDT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 9.28
$ 9.28$ 9.28

0.00
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什么是Alloy Tether (AUSDT)

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Alloy Tether (AUSDT) 资源

官网

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AUSDT 兑换为当地货币

1 AUSDT 兑换 AUD
A$1.59159
1 AUSDT 兑换 GBP
0.81081
1 AUSDT 兑换 EUR
0.96096
1 AUSDT 兑换 USD
$1.001
1 AUSDT 兑换 MYR
RM4.44444
1 AUSDT 兑换 TRY
35.68565
1 AUSDT 兑换 JPY
¥155.98583
1 AUSDT 兑换 RUB
99.5995
1 AUSDT 兑换 INR
86.60652
1 AUSDT 兑换 IDR
Rp16,409.83344
1 AUSDT 兑换 PHP
58.5585
1 AUSDT 兑换 EGP
￡E.50.33028
1 AUSDT 兑换 BRL
R$6.02602
1 AUSDT 兑换 CAD
C$1.43143
1 AUSDT 兑换 BDT
121.21109
1 AUSDT 兑换 NGN
1,551.93038
1 AUSDT 兑换 UAH
42.17213
1 AUSDT 兑换 VES
Bs55.055
1 AUSDT 兑换 PKR
Rs277.58731
1 AUSDT 兑换 KZT
521.6211
1 AUSDT 兑换 THB
฿33.90387
1 AUSDT 兑换 TWD
NT$32.80277
1 AUSDT 兑换 CHF
Fr0.9009
1 AUSDT 兑换 HKD
HK$7.78778
1 AUSDT 兑换 MAD
.د.م9.98998